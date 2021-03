Scherma, il fioretto torna in scena: Italia a Doha, 23 azzurri convocati per il Grand Prix (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel weekend del 26-28 marzo la Scherma sarà Grande protagonista a Doha (Qatar) con un evento internazionale, ovvero il Grand Prix FIE valevole per la Coppa del Mondo. L’arma in scena sarà il fioretto e l’Italia vorrà fare la voce grossa. Primo appuntamento stagionale per i 23 azzurri chiamati all’appello dal CT Andrea Cipressa: i fiorettisti Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista, Alessandro Paroli, Damiano Rosatelli; le fiorettiste Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Elisa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel weekend del 26-28 marzo lasaràe protagonista a(Qatar) con un evento internazionale, ovvero ilFIE valevole per la Coppa del Mondo. L’arma insarà ile l’vorrà fare la voce grossa. Primo appuntamento stagionale per i 23chiamati all’appello dal CT Andrea Cipressa: i fiorettisti Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista, Alessandro Paroli, Damiano Rosatelli; le fiorettiste Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Elisa ...

Ultime Notizie dalla rete : Scherma fioretto Scherma: fioretto; 22 azzurri in gara a Gran Prix Fie a Doha Il programma gare prevede l'esordio venerdì mattina con la fase a gironi e il torneo di qualificazione di fioretto maschile a partire dalle ore 10 (le 8.00 italiane), mentre il giorno dopo allo ...

"Matura e serena, non escludo un ritorno". Intervista a Elisa Di Francisca ... i Campionati italiani di fioretto a Rimini, categoria ragazze. Facevo la seconda media, c'era ancora il mio maestro Ezio Triccoli, che aveva imparato la scherma nei campi di concentramento per poi ...

Sport, scherma, Grand Prix Fie: torna in pedana anche il fioretto Ventidue azzurri in gara a Doha da venerdì. Dopo le gare di sciabola e di spada, anche il fioretto torna a essere protagonista delle pedane internazionali questo fine settimana con il Grand Prix FIE ...

