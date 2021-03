Nuovo decreto Covid, ipotesi proroga divieti per tutto aprile. Nodo scuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) A poco più di due settimane dalla scadenza del decreto attualmente in vigore (valido fino al 6 aprile ), il governo sta iniziando ad impostare il Nuovo provvedimento da mettere in campo subito dopo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) A poco più di due settimane dalla scadenza delattualmente in vigore (valido fino al 6), il governo sta iniziando ad impostare ilprovvedimento da mettere in campo subito dopo ...

Advertising

Daniele_Manca : Nuovo decreto, Draghi punta a riaprire le scuole per i più piccoli dopo Pasqua (si dovrebbe decidere venerdì) ?… - Corriere : ?? L'ipotesi: le limitazioni agli spostamenti saranno prorogate per una o due settimane dopo le vacanze pasquali - Corriere : Tra i dossier allo studio c'è anche quello della scuola: l'obiettivo del premier è rimandare in classe almeno i bam… - infoitinterno : Nuovo decreto Covid, stop spostamenti e zone rossa e arancione: ipotesi proroga divieti a fine aprile. Nodo scuola - infoitinterno : Covid, nuovo decreto in arrivo: riapre la scuola? -