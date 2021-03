Milano, notte di terrore per un 31enne: sequestrato e picchiato per avere il pin del bancomat (Di mercoledì 24 marzo 2021) commenta Una notte intera nelle mani di quattro banditi che lo hanno rapito, spogliato, minacciato, picchiato e infine rapinato del contenuto della carta di credito. E' l'incubo vissuto da un 31enne ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 marzo 2021) commenta Unaintera nelle mani di quattro banditi che lo hanno rapito, spogliato, minacciato,e infine rapinato del contenuto della carta di credito. E' l'incubo vissuto da un...

