Lukaku non si ferma: in gol anche con il Belgio. Frena la Francia (Di giovedì 25 marzo 2021) Terminate da pochi minuti le gare delle Nazionali di qualificazione a Qatar 2022: in gol Lukaku con il Belgio Sono terminate da pochi minuti le gare serali dei gironi europei di qualificazione per il Mondiale qatarino del prossimo anno. Se abbiamo già parlato del gol annullato a De Ligt in Turchia-Olanda terminata 4-2, c’è da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 marzo 2021) Terminate da pochi minuti le gare delle Nazionali di qualificazione a Qatar 2022: in golcon ilSono terminate da pochi minuti le gare serali dei gironi europei di qualificazione per il Mondiale qatarino del prossimo anno. Se abbiamo già parlato del gol annullato a De Ligt in Turchia-Olanda terminata 4-2, c’è da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : #BigRom non si ferma: Lukaku trascina il Belgio. Stop #Francia, vince #CR7 con il suo Portogallo - sportli26181512 : Lukaku segna sempre e il Belgio va: 3-1 al Galles: Lukaku segna sempre e il Belgio va: 3-1 al Galles Schierato in a… - Manusso1 : @rickyrampin @marifcinter l'importante è che non si facciano male, la stanchezza non ci sarà perchè si sanno gestir… - imperialinter : Questa moda di andare contro Lukaku mi fa fumare non poco - Manu83449580 : RT @lagoldoninuda: Comunque non so se state notando, ma Lukaku sta passeggiando, il comandante gli ha detto che se torna affaticato gli inf… -