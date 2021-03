Lockdown Pasqua | spostamenti e visite | cosa si può fare | dove si può andare

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 marzo 2021)generale, ma con qualche concessione in zona rossa, pere Pasquetta, sulla scia di quanto successo a Natale, con regole, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del coronavirus. Secondo quanto stabilito dal decreto legge in vigore dal 6 marzo, nei giorni 3, 4 e 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa. Dalle seconde case, allea parenti e amici, eccosi può e non si può. COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5 In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione.Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. E’ possibile spostarsi dalla regione di residenza solo per ...