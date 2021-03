Lo United congela il prezzo abbonamenti per il 10° anno (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Manchester United ha annunciato tramite un comunicato che manterrà il prezzo degli abbonamenti congelato per la stagione 2021/22, sperando nel frattempo di far tornare Old Trafford pienamente operativo per l’occasione. Si tratta della decima stagione consecutiva senza incrementi. «I prezzi degli abbonamenti sono stati congelati per la stagione 2021/22, come parte del nostro impegno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Manchesterha annunciato tramite un comunicato che manterrà ildeglito per la stagione 2021/22, sperando nel frattempo di far tornare Old Trafford pienamente operativo per l’occasione. Si tratta della decima stagione consecutiva senza incrementi. «I prezzi deglisono statiti per la stagione 2021/22, come parte del nostro impegno L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Lo United congela il prezzo abbonamenti per il 10° anno: Il Manchester United ha annunciato tr… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Il #ManchesterUnited congela il prezzo degli abbonamenti per il 10° anno consecutivo - CalcioFinanza : Il #ManchesterUnited congela il prezzo degli abbonamenti per il 10° anno consecutivo -

Ultime Notizie dalla rete : United congela Video/ Manchester United Real Sociedad (0-0) highlights. Solskjaer lancia i giovani Il Sussidiario.net Milan eliminato dal Manchester United. La Roma unica italiana rimasta in europa I rossoneri sconfitti a San Siro per 1 a 0: Pogba porta i Red Devils ai quarti di finale. Mentre i giallorossi passano anche in casa dello Shakhtar Donetsk per 2 a 1. Oggi i sorteggi ...

I rossoneri sconfitti a San Siro per 1 a 0: Pogba porta i Red Devils ai quarti di finale. Mentre i giallorossi passano anche in casa dello Shakhtar Donetsk per 2 a 1. Oggi i sorteggi ...