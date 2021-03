Libia-Nato. Se la presenza dei mercenari diventa sfera di influenza (Di mercoledì 24 marzo 2021) La presenza russa in Libia non è gradita, perché permette a Mosca un affaccio facile al centro del Mediterraneo: Washington ha messo in chiaro questo interesse durante il vertice Nato di questi giorni, augurandosi che possa essere un punto comune tra gli alleati. Allo stesso modo, l’uscita dei mercenari dal teatro. Obiettivi che mal si sposano con quando accade sul campo però. Negli ultimi giorni dalla Libia sono uscite diverse informazioni su movimenti delle unità armate esterne che supportano i due fronti – Tripolitania e Cirenaica – che fino a pochi mesi fa si combattevano. La questione è piuttosto delicata, in primo piano tra le preoccupazioni avanzate dall’Onu riguardo al processo di stabilizzazione in corso – dove le Nazioni Unite hanno guidato il voto al Foro di dialogo da cui è uscito il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Larussa innon è gradita, perché permette a Mosca un affaccio facile al centro del Mediterraneo: Washington ha messo in chiaro questo interesse durante il verticedi questi giorni, augurandosi che possa essere un punto comune tra gli alleati. Allo stesso modo, l’uscita deidal teatro. Obiettivi che mal si sposano con quando accade sul campo però. Negli ultimi giorni dallasono uscite diverse informazioni su movimenti delle unità armate esterne che supportano i due fronti – Tripolitania e Cirenaica – che fino a pochi mesi fa si combattevano. La questione è piuttosto delicata, in primo piano tra le preoccupazioni avanzate dall’Onu riguardo al processo di stabilizzazione in corso – dove le Nazioni Unite hanno guidato il voto al Foro di dialogo da cui è uscito il ...

Advertising

toninog2 : Manlio Dinucci: Perché la #Nato dieci anni fa demolì la #Libia - AlessandroFor20 : RT @formichenews: Perché è #Nato un asse Roma-Parigi. Parla Caracciolo Dalla Libia al Mediterraneo allargato, una road map per Mario Dragh… - FrancescoBrt_ : RT @formichenews: Perché è #Nato un asse Roma-Parigi. Parla Caracciolo Dalla Libia al Mediterraneo allargato, una road map per Mario Dragh… - tocca_c : @gato_de_rua @luigidimaio @NATO La Libia ai Libanesi! - asaro_berto : RT @formichenews: Perché è #Nato un asse Roma-Parigi. Parla Caracciolo Dalla Libia al Mediterraneo allargato, una road map per Mario Dragh… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Nato Libia, Di Maio: 'Una priorità per migrazioni e terrorismo' Al termine della prima giornata del summit Nato a Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto di aver 'discusso' con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken 'di Libia come primo punto. Una priorità perché il grande problema ...

Uiguri, l'autogol dell'Europa ... dall'Iraq alla Libia fino alla Siria. Ben nota è anche la sua attitudine verso la Cina, ... tra cui la Alliance of Democracies Foundation creata dal segretario - generale della NATO, Anders Fogh ...

Perché la Nato dieci anni fa demolì la Libia Il Manifesto Leadership e alleanze. Washington alza i toni: “Fermiamo Russia e Cina” Blinken a Bruxelles incontra il segretario della Nato Stoltenberg. «Nord Stream 2 cattiva idea». E all’Italia: «Rinunci alla Via della Seta» ...

Libia, Di Maio: "Una priorità per migrazioni e terrorismo" Al termine della prima giornata del summit Nato a Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto di aver "discusso" con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken "di Libia come primo punt ...

Al termine della prima giornata del summita Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto di aver 'discusso' con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken 'dicome primo punto. Una priorità perché il grande problema ...... dall'Iraq allafino alla Siria. Ben nota è anche la sua attitudine verso la Cina, ... tra cui la Alliance of Democracies Foundation creata dal segretario - generale della, Anders Fogh ...Blinken a Bruxelles incontra il segretario della Nato Stoltenberg. «Nord Stream 2 cattiva idea». E all’Italia: «Rinunci alla Via della Seta» ...Al termine della prima giornata del summit Nato a Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto di aver "discusso" con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken "di Libia come primo punt ...