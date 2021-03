Lerner e la Gruber farneticano: “Rosy Bindi commissaria della Lombardia”. L’idea folle (video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Rosy Bindi commissario straordinario della Lombardia”. Roba da matti, Gad Lerner e Lilli Gruber fanno un ribaltone impunemente in Tv ad Otto e mezzo su la 7. In un colpo solo sognano di fare fuori Fontana , la Lega e tutto il centrodestra votato dai lombardi. Sconcertante. Solo a degli intellettuali radical chic poteva venire in mente L’idea e dirla pubblicamente in tv con tale disinvoltura. Dimenticando il voto e il parere degli elettori. “La sanità pubblica e privata della Regione Lombardia è un’eccellenza, ma la Regione paga una burocrazia lottizzata da una sola parte, il centrodestra, e incrostata dal 1994”. Gad Lerner e la Gruber pertanto elucubrano di ipotetici ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “commissario straordinario”. Roba da matti, Gade Lillifanno un ribaltone impunemente in Tv ad Otto e mezzo su la 7. In un colpo solo sognano di fare fuori Fontana , la Lega e tutto il centrodestra votato dai lombardi. Sconcertante. Solo a degli intellettuali radical chic poteva venire in mentee dirla pubblicamente in tv con tale disinvoltura. Dimenticando il voto e il parere degli elettori. “La sanità pubblica e privataRegioneè un’eccellenza, ma la Regione paga una burocrazia lottizzata da una sola parte, il centrodestra, e incrostata dal 1994”. Gade lapertanto elucubrano di ipotetici ...

Advertising

SecolodItalia1 : Lerner e la Gruber farneticano: “Rosy Bindi commissaria della Lombardia”. L’idea folle (video)… - FinoGinofino : RT @todorov_denis: @borghi_claudio In questo momento guardo la replica di #ottoemezzo. La Gruber, Gad Lerner e Severgnini sparano sulla re… - akipopilo : RT @todorov_denis: @borghi_claudio In questo momento guardo la replica di #ottoemezzo. La Gruber, Gad Lerner e Severgnini sparano sulla re… - derivazione750 : @Libero_official Solo la Gruber e Lerner potevano partorire una simile stupidità, a entrambi questi due stupidi sme… - todorov_denis : @borghi_claudio In questo momento guardo la replica di #ottoemezzo. La Gruber, Gad Lerner e Severgnini sparano sul… -