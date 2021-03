Intervento di ripristino di Aqp in viale Magna Grecia, variazioni al traffico veicolare (Di mercoledì 24 marzo 2021) Fino al prossimo 9 aprile, il traffico nei pressi della rotatoria di corso Italia con viale Magna Grecia subirà alcune variazioni per un cantiere di Acquedotto Pugliese.I lavori, il cui inizio è previsto per giovedì 25 marzo, interesseranno le condotte idriche che attraversano viale Magna Grecia e consentiranno il ripristino della sede stradale a seguito di questo e di un precedente Intervento.In particolare, il traffico lungo viale Magna Grecia, in direzione viale Virgilio, sarà dirottato su corso Italia all’altezza della rotatoria, che sarà parzialmente interdetta, così come accadrà per il traffico lungo corso Italia ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 24 marzo 2021) Fino al prossimo 9 aprile, ilnei pressi della rotatoria di corso Italia consubirà alcuneper un cantiere di Acquedotto Pugliese.I lavori, il cui inizio è previsto per giovedì 25 marzo, interesseranno le condotte idriche che attraversanoe consentiranno ildella sede stradale a seguito di questo e di un precedente.In particolare, illungo, in direzioneVirgilio, sarà dirottato su corso Italia all’altezza della rotatoria, che sarà parzialmente interdetta, così come accadrà per illungo corso Italia ...

