Il video di Bertolaso che lascia Sky Tg 24 perché si arrabbia per le domande

Guido Bertolaso ha lasciato lo studio di Sky Tg 24 perché infastidito dalle domande di Tonia Cartolano. Il contrasto tra il responsabile del piano di vaccinazione in Lombardia e la conduttrice di Sky accade quando la giornalista gli chiede di confermare che entro la fine di marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili. "Sono già iniziate le vaccinazioni per i vulnerabili, come glielo devo dire?", risponde Bertolaso. La giornalista replica che alla redazione sono arrivate segnalazioni di moltissimi che non l'hanno fatta e che non ne ha trovata una che l'abbia fatta.

