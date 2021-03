Il 25 marzo tornano ‘Click days’ della Cusano: 165 borse di studio (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – Domani, 25 marzo, alle ore 16 tornano i ‘Click days’ dell’Università Niccolò Cusano con una grande novità: per la prima volta le 165 borse di studio sono rivolte agli studenti di tutta Italia che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria superiore nell’anno scolastico in corso. “È un’iniziativa che va avanti da 8 anni con grande successo- ha dichiarato il rettore dell’ateneo, Fabio Fortuna– È un’opportunità grandissima, perché consente ai neodiplomati di frequentare la nostra università per l’intero ciclo gratuitamente”. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – Domani, 25 marzo, alle ore 16 tornano i ‘Click days’ dell’Università Niccolò Cusano con una grande novità: per la prima volta le 165 borse di studio sono rivolte agli studenti di tutta Italia che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria superiore nell’anno scolastico in corso. “È un’iniziativa che va avanti da 8 anni con grande successo- ha dichiarato il rettore dell’ateneo, Fabio Fortuna– È un’opportunità grandissima, perché consente ai neodiplomati di frequentare la nostra università per l’intero ciclo gratuitamente”.

Advertising

Gwilbor : (e i numeri tornano, bisogna fare 30k prime dosi alla settimana più i richiami). Rimangono dubbi sulla capacità dei… - FFFBot1 : RT @Lanuovaecologia: - Tractor220510 : 'MA LI AVETE TROVATI 300 MILIONI PER IL 31 MARZO? ORA FALLITE E I GIOCATORI CHE NON AVETE PAGATO TORNANO ALLE LORO… - CorrNazionale : Il 25 marzo tornano i Click Days dell’Università Cusano aperti ai maturandi di tutta Italia: ecco come partecipare… - News24Italy : #“La presa del potere”, tornano in streaming le lezioni di storia -