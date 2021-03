IIDEA presenta il nuovo rapporto sul mercato videoludico in Italia (Di mercoledì 24 marzo 2021) IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha pubblicato un nuovo rapporto annuale sul mercato videoludico del nostro paese IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, rende noto oggi il rapporto sul mercato e sui consumatori di videogiochi in Italia nel 2020. Il settore registra una performance storica: cresce del 21,9% rispetto alla precedente rilevazione e realizza un giro d’affari di 2 miliardi e 179 milioni di euro. La pandemia che ci affligge dall’inizio del 2020 ha avuto un impatto importante su molti settori, incluso quello dell’intrattenimento. Il mercato dei videogiochi in ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 marzo 2021), l’Associazione che rapl’industria dei videogiochi in, ha pubblicato unannuale suldel nostro paese, l’Associazione che rapl’industria dei videogiochi in, rende noto oggi ilsule sui consumatori di videogiochi innel 2020. Il settore registra una performance storica: cresce del 21,9% rispetto alla precedente rilevazione e realizza un giro d’affari di 2 miliardi e 179 milioni di euro. La pandemia che ci affligge dall’inizio del 2020 ha avuto un impatto importante su molti settori, incluso quello dell’intrattenimento. Ildei videogiochi in ...

