I ristoratori del Mio si ribellano alle chiusure: “Dal 6 aprile aperti pranzo e cena” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – Uno «sciopero» in cui si lavora, per incrociare sì le braccia, ma contro il Dpcm: i ristoratori non ce la fanno più. Economicamente e psicologicamente stremati dichiarano guerra alle chiusure anti Covid: da martedì 6 aprile «i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) associati a MIO Italia, apriranno a pranzo e a cena». Indipendentemente dal tipo di restrizioni in vigore. ristoratori senza prospettive «Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza». Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento imprese ospitalità. «Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola» zoppicano lungo la scia delle chiusure-riaperture-chiusure. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – Uno «sciopero» in cui si lavora, per incrociare sì le braccia, ma contro il Dpcm: inon ce la fanno più. Economicamente e psicologicamente stremati dichiarano guerraanti Covid: da martedì 6«i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) associati a MIO Italia, apriranno ae a». Indipendentemente dal tipo di restrizioni in vigore.senza prospettive «Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza». Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento imprese ospitalità. «Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola» zoppicano lungo la scia delle-riaperture-. ...

Advertising

DSantanche : Alla ristoratrice di Bergamo, a quella di Ostia. A tutti i ristoratori, agli operatori del Terziario in generale:… - gennaromigliore : Il #DlSostegni sarà varato nelle prossime ore dal Governo e andrà ad intervenire con 32 miliardi di euro a sostegno… - diego_moronese : RT @claudio_2022: I ristoratori del Mio si ribellano alle chiusure: “Dal 6 aprile aperti pranzo e cena” Non moriremo facilmente. https:… - lameduck1960 : RT @claudio_2022: I ristoratori del Mio si ribellano alle chiusure: “Dal 6 aprile aperti pranzo e cena” Non moriremo facilmente. https:… - TedGrishFontain : RT @claudio_2022: I ristoratori del Mio si ribellano alle chiusure: “Dal 6 aprile aperti pranzo e cena” Non moriremo facilmente. https:… -