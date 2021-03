Governare il futuro. Il referendum di Twitter e la secessione di Trump (Di mercoledì 24 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) Nelle stesse ore Twitter lancia un referendum per chiedere ai suoi utenti come dovrebbe comportarsi in futuro con gli uomini politici che violano le sue policy e l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ostracizzato dalla piattaforma dopo i fatti di Capitol Hill, annuncia l’intenzione di lanciare un nuovo social network. Twitter, evidentemente, non è affatto convinta di aver fatto bene a mettere alla porta Donald the Trump e quest’ultimo non è per nulla convinto di voler ritornare su Twitter. Il risultato di questa miscela esplosiva di incertezza è che Twitter sta invitando i propri utenti in tutto il mondo a rispondere a una decina di minuti di domande per capire come dovrebbe comportarsi, in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) Nelle stesse orelancia unper chiedere ai suoi utenti come dovrebbe comportarsi incon gli uomini politici che violano le sue policy e l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald, ostracizzato dalla piattaforma dopo i fatti di Capitol Hill, annuncia l’intenzione di lanciare un nuovo social network., evidentemente, non è affatto convinta di aver fatto bene a mettere alla porta Donald thee quest’ultimo non è per nulla convinto di voler ritornare su. Il risultato di questa miscela esplosiva di incertezza è chesta invitando i propri utenti in tutto il mondo a rispondere a una decina di minuti di domande per capire come dovrebbe comportarsi, in ...

