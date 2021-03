Droni | da Nec i sensori per la ricerca e soccorso

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 marzo 2021) L'idea non è nuova, ma per realizzarla ci è voluta l'esperienza di Nec Laboratories Europe, azienda creata dai pionieri della telefonia cellulare, che ha costruito il prototipo di un sensore da applicare adi piccole-medie dimensioni per rintracciare e localizzare le vittime di frane, valanghe e altri eventi utilizzando i loro telefoni cellulari. Sovente in quelle situazioni le reti di comunicazione fisse divengono inutilizzabili ma i dispositivi personali continuano a funzionare cercando un ripetitore radio al quale agganciarsi. I telefonini lo fanno emettendo segnali ai quali il sistema ideato da Nec può dare una risposta per poi interrogarli fino a circoscrivere la zona dalla quale provengono i segnali e quindi guidando i soccorsi sul punto esatto. Il sistema di Nec si chiama Sardo (da Search-And-Rescue DrOne, ovvero drone dae ...