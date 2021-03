Cucciolo di foca esce fuori dall’acqua per giocare ma un cane lo attacca e lo sbrana: è caccia al padrone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Fin dal suo arrivo sulle sponde del Tamigi, il Cucciolo di foca era diventato una star locale e, visti i lunghi baffi, era stato soprannominato Freddie. Tuttavia, stando a quanto riportato dal Guardian, nel pomeriggio di domenica 21 marzo il Cucciolo era uscito dall’acqua per giocare ma un cane lo ha attaccato e lo ha sbranato. Quattro passanti, tra cui un veterinario, si sono precipitati per tentare di staccare le fauci del cane da Freddie e poi hanno portato la foca d’urgenza all’ospedale veterinario South Essex Wildlife Hospital per le cure. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare: i veterinari hanno dovuto sopprimere il piccolo Freddie sostenendo che “l’unica opzione etica ed equa che abbiamo è porre fine alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Fin dal suo arrivo sulle sponde del Tamigi, ildiera diventato una star locale e, visti i lunghi baffi, era stato soprannominato Freddie. Tuttavia, stando a quanto riportato dal Guardian, nel pomeriggio di domenica 21 marzo ilera uscitoperma unlo hato e lo hato. Quattro passanti, tra cui un veterinario, si sono precipitati per tentare di staccare le fauci delda Freddie e poi hanno portato lad’urgenza all’ospedale veterinario South Essex Wildlife Hospital per le cure. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare: i veterinari hanno dovuto sopprimere il piccolo Freddie sostenendo che “l’unica opzione etica ed equa che abbiamo è porre fine alla ...

