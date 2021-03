Coronavirus, risalgono i nuovi positivi. Astrazeneca: vaccini Anagni? Destinati a Paesi a basso reddito (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 21.267 i nuovi contagiati dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 460 i morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri erano stati 18.765, mentre le vittime erano state 551. Sono 363.767 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore contro i 335.189 di ieri. Il tasso di positività è del 5,8% (ieri era al 5,6%), in aumento dello 0,2%. Dunque, risalgono i nuovi positivi e lievemente l'indice di positività, rispetto alla frenata di ieri. Tenuto conto che i numeri vanno considerati almeno su base settimanale e che la situazione varia non di poco a livello regionale, secondo alcuni esperti dovremmo trovarci al momento sul plateau dei nuovi casi, in attesa di scavalcarlo e iniziare la fase di discesa.Tornando ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 21.267 icontagiati dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 460 i morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri erano stati 18.765, mentre le vittime erano state 551. Sono 363.767 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore contro i 335.189 di ieri. Il tasso dità è del 5,8% (ieri era al 5,6%), in aumento dello 0,2%. Dunque,e lievemente l'indice dità, rispetto alla frenata di ieri. Tenuto conto che i numeri vanno considerati almeno su base settimanale e che la situazione varia non di poco a livello regionale, secondo alcuni esperti dovremmo trovarci al momento sul plateau deicasi, in attesa di scavalcarlo e iniziare la fase di discesa.Tornando ...

