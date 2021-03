Vittoria Lucia Ferragni: dal doppio cognome agli indizi sul nome della figlia di Chiara e Fedez (Di martedì 23 marzo 2021) È nata Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. La piccola, venuta al mondo il 23 marzo, ha fatto capolino sugli account social di mamma e papà poco dopo essere venuta al mondo, conquistando i follower della coppia, che da giorni scherzavano sulla data del parto dell’influencer e sul nome della bambina, rimasto top secret fino alla fine. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) È nata Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. La piccola, venuta al mondo il 23 marzo, ha fatto capolino sugli account social di mamma e papà poco dopo essere venuta al mondo, conquistando i follower della coppia, che da giorni scherzavano sulla data del parto dell’influencer e sul nome della bambina, rimasto top secret fino alla fine.

fanpage : ?? Ultim'ora È nata Vittoria Lucia Ferragni. - silvyyyyya : RT @Iperborea_: Benvenuta Vittoria Lucia Ferragni. Finalmente possiamo chiamarti per nome, per citare il tuo papà. È bellissima, aiuto ??… - GiovannaVanore : RT @Iperborea_: Benvenuta Vittoria Lucia Ferragni. Finalmente possiamo chiamarti per nome, per citare il tuo papà. È bellissima, aiuto ??… - bellastoria33 : Io lungimirante come #eligreg già il 2 marzo?? Benvenuta Vittoria Lucia Ferragni. @Fedez @ChiaraFerragni… - angfjcz : RT @filledesfleurss: BUONGIORNO SOLO A VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DA OGGI IN POI POTRÀ DIRE “MIA ZIA DUA LIPA” -