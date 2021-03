Vaccino per Covid-19, i consigli degli esperti per le donne (Di martedì 23 marzo 2021) Solo pochi giorni fa, la bella notizia di un neonato che ha “assunto” gli anticorpi nei confronti del virus Sars-CoV-2 dalla gestante, vaccinata in corso di gravidanza. È una storia davvero bella, che ci fa capire quanto e come la scienza stia andando avanti nella sfida alla pandemia attraverso l’immunizzazione. Ed è una conferma di quanto la vaccinazione sia importante per proteggere la donna. Sul fronte della sicurezza, poi, prendono posizione le società scientifiche, in particolare sul rischio di trombosi. La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) e l’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI) hanno messo a punto un documento sulla vaccinazione anti-Covid19 e il (presunto) rischio trombotico al femminile, sulla scorta delle attuali conoscenze. Il documento è stato condiviso ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021) Solo pochi giorni fa, la bella notizia di un neonato che ha “assunto” gli anticorpi nei confronti del virus Sars-CoV-2 dalla gestante, vaccinata in corso di gravidanza. È una storia davvero bella, che ci fa capire quanto e come la scienza stia andando avanti nella sfida alla pandemia attraverso l’immunizzazione. Ed è una conferma di quanto la vaccinazione sia importante per proteggere la donna. Sul fronte della sicurezza, poi, prendono posizione le società scientifiche, in particolare sul rischio di trombosi. La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) e l’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI) hanno messo a punto un documento sulla vaccinazione anti-19 e il (presunto) rischio trombotico al femminile, sulla scorta delle attuali conoscenze. Il documento è stato condiviso ...

Advertising

piersileri : È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, gio… - lucianonobili : Prima le balle sui genitori, sulla lista di attesa che non esiste. Poi, per giustificare di aver saltato la fila pe… - lucianonobili : Andrea #Scanzi. Un anno fa negazionista del Covid, un anno dopo furbetto del #vaccino, che salta la fila. Mille scu… - giovanni_7 : RT @cris_cersei: Ministero della Sanità del Messico. Tabella degli effetti collaterali verificati per ogni tipo di vaccino (numeri x 100mi… - libbberista : RT @lucianonobili: Andrea #Scanzi. Un anno fa negazionista del Covid, un anno dopo furbetto del #vaccino, che salta la fila. Mille scuse pe… -