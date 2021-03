Vaccino, a Teramo parte campagna per disabili e a domicilio per ultraottantenni (Di martedì 23 marzo 2021) Teramo - "Questa settimana la campagna vaccinale compirà un altro passo avanti. Oggi arriveranno altre 2200 fiale di Moderna, domani altre 9.360 dosi di Pzifer e il 24 ulteriori 1.600 dosi di Astrazeneca. La cosa importante è che mercoledì si inizierà a vaccinare a domicilio gli ultra80enni allettati, attraverso 4 squadre dedicate dell'Adi, e i 2.088 disabili in base all'articolo 3 della legge 104". Così il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia nel corso della conferenza stampa in cui è stato fatto il punto sulla situazione epidemiologica e della campagna vaccinale sul territorio della provincia. Di Giosia ha spiegato come la vaccinazione domiciliari degli ultra80enni allettati richiederà un impegno maggiore e tempi più lunghi rispetto alle vaccinazioni nei centri vaccinali. "Per ogni ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 23 marzo 2021)- "Questa settimana lavaccinale compirà un altro passo avanti. Oggi arriveranno altre 2200 fiale di Moderna, domani altre 9.360 dosi di Pzifer e il 24 ulteriori 1.600 dosi di Astrazeneca. La cosa importante è che mercoledì si inizierà a vaccinare agli ultra80enni allettati, attraverso 4 squadre dedicate dell'Adi, e i 2.088in base all'articolo 3 della legge 104". Così il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia nel corso della conferenza stampa in cui è stato fatto il punto sulla situazione epidemiologica e dellavaccinale sul territorio della provincia. Di Giosia ha spiegato come la vaccinazione domiciliari degli ultra80enni allettati richiederà un impegno maggiore e tempi più lunghi rispetto alle vaccinazioni nei centri vaccinali. "Per ogni ...

