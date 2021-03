Vaccini, c’è un «buco» di 1,7 milioni di dosi: richiami a rischio slittamento e fragili senza copertura, nonostante Pfizer (Di martedì 23 marzo 2021) La grande paura da scongiurare è quella di far slittare i richiami a chi ha già ricevuto la prima dose di Pfizer. Nel caos generale fatto di ritardi, stop and go e disorganizzazioni locali, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Coronavirus, deve muoversi anche affinché vengano rispettate le tempistiche tra le due somministrazioni. Oggi, 23 marzo, è previsto l’arrivo di un milione di dosi del vaccino prodotto dalla multinazionale americana: una fornitura che potrebbe servire a non far accumulare ritardi, ma che difficilmente potrà dare un’accelerata alla campagna. In tutto, in settimana arriveranno quasi 3 milioni di dosi tra Pfizer (un milione), Moderna (333.600) e AstraZeneca (279.000). Il rischio sui richiami non ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) La grande paura da scongiurare è quella di far slittare ia chi ha già ricevuto la prima dose di. Nel caos generale fatto di ritardi, stop and go e disorganizzazioni locali, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Coronavirus, deve muoversi anche affinché vengano rispettate le tempistiche tra le due somministrazioni. Oggi, 23 marzo, è previsto l’arrivo di un milione didel vaccino prodotto dalla multinazionale americana: una fornitura che potrebbe servire a non far accumulare ritardi, ma che difficilmente potrà dare un’accelerata alla campagna. In tutto, in settimana arriveranno quasi 3ditra(un milione), Moderna (333.600) e AstraZeneca (279.000). Ilsuinon ...

