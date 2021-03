Vacanze all’estero? Il via libera di Astoi | si può partire per motivi di turismo anche da zona rossa

Leggi su vanityfair

(Di martedì 23 marzo 2021) Regioni gialle, arancioni, rosse. Oramai ci siamo abituati al cambio repentino di colore per ogni regione ed è di pochi giorni fa la perdita del bianco (ossia liberi tutti) che aveva la Sardegna. E mentre per Pasqua saremo tutti rossi e non tutte le regioni hanno accettato la possibilità di andare nelle seconde case, potremo perà andare all’estero.