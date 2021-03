The Eternals: potrebbe esserci Harry Styles (Di martedì 23 marzo 2021) Harry Styles continua a fare carriera nel mondo del cinema, e presto potrebbe fare una gradita sorpresa alla sua nutrita schiera di fan. L’artista britannico infatti sarebbe in lizza per entrare nel cast di The Eternals. D’altronde, finora il cantante ha dimostrato di essere molto versatile, e non a caso ha fornito ottime prove attoriali in Dunkirk, Don’t Worry, Darling e My Policeman, senza ovviamente dimenticare la musica che lo ha visto vincere un Grammy. Stando agli ultimi rumors, dopo My Policeman l’ex One Direction dovrebbe approdare nel mondo Marvel e i fan ritengono che quasi certamente si tratti proprio di The Eternals, pellicola diretta da Chloé Zhao. Questi rumors stanno circolando fin dal settembre del 2020, quando si è iniziato a vociferare di un imminente ingresso dell’attore 27enne ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021)continua a fare carriera nel mondo del cinema, e prestofare una gradita sorpresa alla sua nutrita schiera di fan. L’artista britannico infatti sarebbe in lizza per entrare nel cast di The. D’altronde, finora il cantante ha dimostrato di essere molto versatile, e non a caso ha fornito ottime prove attoriali in Dunkirk, Don’t Worry, Darling e My Policeman, senza ovviamente dimenticare la musica che lo ha visto vincere un Grammy. Stando agli ultimi rumors, dopo My Policeman l’ex One Direction dovrebbe approdare nel mondo Marvel e i fan ritengono che quasi certamente si tratti proprio di The, pellicola diretta da Chloé Zhao. Questi rumors stanno circolando fin dal settembre del 2020, quando si è iniziato a vociferare di un imminente ingresso dell’attore 27enne ...

weiheibro : Io ero convintissima che wab the eternal fosse la ost della serie marvel the eternals e ci sono rimasta malissimo q… - MangaForevernet : ? Chloé Zao (The Eternals) - la nomination agli Oscar spaventa la Cina ? ? - jivminstar : canzone che più vorresti vedere live? (solo una) — solo una è impossibile per me che sono indecisa perchè vorrei ve… - armsofastr4nger : @maiiunagioiaa deve anche girare the eternALS non so se sia esatto il nonme -

Ultime Notizie dalla rete : The Eternals Il politicamente corretto si prende anche Capitan America ... di proprietà della Disney, era intenzionata a introdurre personaggi Lgbt - gay, trans, ecc, a cominciare dal protagonista Lgbt in The Eternals. La sensazione è che la piega politically correct che ...

Captain Arcobaleno, Marvel celebra gli 80 del supereroe con una copertina LGBTQ+ Proprio oggi su Disney+ arriva la serie The Falcon and the Winter Soldier che porta sul piccolo ... Prossimamente al cinema, poi, verrà dato spazio ad altri personaggi queer, come Phastos in Eternals (...

The Eternals: i Marvel Studios sarebbero entusiasti del lavoro di Chloé Zhao Stay Nerd The Eternals: potrebbe esserci Harry Styles Stando alle ultime indiscrezioni, Harry Styles prossimamente dovrebbe entrare a far parte del cast del film Marvel The Eternals.

Indie Pop. Chloé Zhao agli #Oscars2021 Ecco chi è Chloé Zhao, la regista che potrebbe fare la storia dell'Academy il 26 aprile all'annuncio dei vincitori degli Oscar 2021 ...

