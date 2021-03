Serie B | Pordenone | si allarga il cluster Covid

(Di martedì 23 marzo 2021)- Non si placa l'emergenza Coronavirus in casa. C'è purtroppo da aggiornare il conto dei positivi, con gli ultimi due casi emersi nel gruppo squadra cheil...

- Non si placa l'emergenza Coronavirus in casa. C'è purtroppo da aggiornare il conto dei positivi, con gli ultimi due casi emersi nel gruppo squadra che allarga il cluster arrivato ora a dodici . Lo ha annunciato il club neroverde con ...... il giudice sportivo ha squalificato quattro calciatori dellaB. Marco Armellino (Monza), ... Forte (Venezia) 11 reti : Meggiorini (Vicenza) 10 reti: Tutino (Salernitana), Diaw (), Ayé (...PORDENONE - Il Pordenone continua a fare i conti con un Coronavirus che non dà tregua. Aumenta, infatti, il conto dei positivi, con gli ultimi due casi emersi nel gruppo squadra che allarga il cluster ...Altri componenti del gruppo squadra della capolista del campionato di Serie B sono risultati positivi. Casi isolati e posti in quarantena L’aumento dei contagi al Covid-19 sul territorio nazionale coi ...