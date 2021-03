Scherma | Coppa del Mondo 2021 | spadiste azzurre quinte a Kazan Vince la Polonia

Leggi su oasport

(Di martedì 23 marzo 2021) Laha dominato la prova a squadre femminile nella tappa dideldi spada in corso di svolgimento a. Le polacche hanno sconfitto in finale la Corea del Sud con un perentorio 45-24, al termine di una serie di assalti vinti tutti agevolmente da Trzebinska e compagne. In terza posizione ha chiuso la Cina, che ha superato la Russia per 40-24. In semifinale le cinesi avevano perso il derby asiatico con la Corea per 33-29, mentre laaveva battuto le russe con il punteggio di 34-24. Quarti di finale fatali all’Italia. Il quartetto composto da Mara Navarria, Rosella Fiamingo, Federica Isola ed Alberta Santuccio è stato sconfitto dalla Corea del Sud per 36-31. Lesono state poi brave are gli assalti per i piazzamenti finali con ...