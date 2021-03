(Di martedì 23 marzo 2021) Nel corso della giornata di ieri, 22 marzo, intorno alle ore 12:00, dunque in pieno giorno, un addetto della vigilanza dell’Sanha bloccato M.R.F., un romeno di 44 anni. Il furto e la perquisizione M.R.F. è stato bloccato da un addetto alla vigilanza poiché notato a rubare all’interno di una stanza medica del reparto di radiologia. A quel punto sono state allertate le forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti non appena sono giunti sul posto hanno perquisito lo straniero. Quest’ultimo è stato trovato con indosso un portafoglio contenente denaro, diversee il documento della vittima derubata, una dipendente dell’. I poliziotti dopo averla rintracciata hanno proceduto alla restituzione del portamonete. Il...

Advertising

CorriereCitta : Roma, Ospedale San Camillo: furti di carte, bancomat e documenti. Arrestato 44enne - Gabriel77920082 : RT @claviggi: L’ospedale di San Gallicano a #Roma fu realizzato da Filippo Raguzzini nel 1724-26. L’architetto riuscì a coniugare le esigen… - tittimaestra : RT @claviggi: L’ospedale di San Gallicano a #Roma fu realizzato da Filippo Raguzzini nel 1724-26. L’architetto riuscì a coniugare le esigen… - LANana4Hope : RT @claviggi: L’ospedale di San Gallicano a #Roma fu realizzato da Filippo Raguzzini nel 1724-26. L’architetto riuscì a coniugare le esigen… - BrentaniEmilio : RT @claviggi: L’ospedale di San Gallicano a #Roma fu realizzato da Filippo Raguzzini nel 1724-26. L’architetto riuscì a coniugare le esigen… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ospedale

ilmessaggero.it

Una pioggia di euro che sarà devoluta in beneficenza all'Spallanzani divinti dal comico, attore e conduttore radiofonico Giovanni Vernia ospite della trasmissione televisiva di Rai1 ...I casi acittà sono a quota 700", dice l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria ... I casi positivi attuali sono 565, + 35 rispetto a ieri di cui 23 ricoverati in, due in ...Negli ultimi giorni il Lazio ha inaugurato due nuovi reperti Covid per i pazienti delle terapie intensive Continua a crescere di giorno in giorno la pressione sui reparti di terapia intensiva nel Lazi ...La polizia ha scoperto chi è l’uomo, un 40enne, che il 26 febbraio ha preso a pugni Jean Pierre Moreno e un suo amico che si scambiavano effusioni sulla banchina della metropolitana. Rischia le accuse ...