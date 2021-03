Repubblica Ceca-Italia domani in chiaro in tv: data, orario e streaming Europei Under 21 (Di martedì 23 marzo 2021) Allo Stadio Celje Repubblica Ceca e Italia Under 21 scenderanno in campo in occasione della prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. L’obiettivo sono i tre punti che permetterebbero agli azzurrini di Nicolato di iniziare nel migliore dei modi la rassegna continentale e dare la caccia al primo posto del raggruppamento in un girone che vede anche Spagna e Slovenia. La partita è in programma alle 18:00 di mercoledì 24 marzo e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Allo Stadio Celje21 scenderanno in campo in occasione della prima giornata della fase a gironi deglidi categoria. L’obiettivo sono i tre punti che permetterebbero agli azzurrini di Nicolato di iniziare nel migliore dei modi la rassegna continentale e dare la caccia al primo posto del raggruppamento in un girone che vede anche Spagna e Slovenia. La partita è in programma alle 18:00 di mercoledì 24 marzo e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e insulla piattaforma Rai Play. SportFace.

