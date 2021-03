MotoGP | Luca Marini ed Enea Bastianini | rookie d’assalto nel Mondiale 2021

(Di martedì 23 marzo 2021) Fanno appena 46 anni in due, ma(in rigoroso ordine alfabetico) partono per questo primo anno nelcon la chiara intenzione di fare esperienza da una parte, ma giocarsi le proprie carte sin dal via. Dopotutto non stiamo parlando di due piloti qualunque. Il primo è fresco campione del mondo della Moto2, il secondo, invece, è giunto alle sue spalle e in questi anni ha già dimostrato di sapere unire talento e testa come pochi. L’Italia, quindi, si coccola questi due nuovi alfieri con la consapevolezza che il futuro sia dalla loro parte., poi, si fa forza del titolo della classe mediana appena conquistato. Un trionfo giunto non certo per caso, anzi. Il romagnolo ha messo in mostra una crescita ...

"Non so cosa aspettarmi ma è sicuro che sarò molto emozionato in griglia di partenza".Marini non si nasconde alla vigilia del suo esordio in, domenica, nel primo gp stagionale in programma sul circuito di Losail in Qatar. "Sarà una prima gara ancora più speciale del solito" ..."Non so cosa aspettarmi ma è sicuro che sarò molto emozionato in griglia di partenza".Marini non si nasconde alla vigilia del suo esordio in, domenica, nel primo gp stagionale in programma sul circuito di Losail in Qatar. "Sarà una prima gara ancora più speciale del solito" ...Le dichiarazioni di Luca Marini alla vigilia dell'esordio in MotoGP: "Sarò emozionato. Ma non so cosa aspettarmi" ...Il Dottore parla del suo futuro tanto in pista come fuori, del vaccino e dell’emozione di vedere i piloti dell’Academy in MotoGP™ ...