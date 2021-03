Lombardia: da Regione 10,8 mln per chi assiste familiari non autosufficienti (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Ammonta a 10,8 milioni euro la somma con la quale Regione Lombardia finanzia gli assegni da riconoscere alle persone che assistono un familiare con disabilità grave o gravissima. "Finalmente è stata data la possibilità alle regioni di ripartire il Fondo Nazionale Caregiver Familiare. Le annualità accantonate sono il 2018-2019-2020 e il criterio di riparto individuato da Regione Lombardia garantisce che a tutti i caregiver familiari delle persone con grave e gravissima disabilità venga retribuito un assegno una tantum", afferma l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, a seguito dell'approvazione da parte della giunta regionale della delibera che stabilisce i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Ammonta a 10,8 milioni euro la somma con la qualefinanzia gli assegni da riconoscere alle persone che assistono un familiare con disabilità grave o gravissima. "Finalmente è stata data la possibilità alle regioni di ripartire il Fondo Nazionale Caregiver Familiare. Le annualità accantonate sono il 2018-2019-2020 e il criterio di riparto individuato dagarantisce che a tutti i caregiverdelle persone con grave e gravissima disabilità venga retribuito un assegno una tantum", afferma l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della, Alessandra Locatelli, a seguito dell'approvazione da parte della giunta regionale della delibera che stabilisce i ...

