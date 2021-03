L’Arabia Saudita offre un piano di cessate il fuoco ai ribelli dello Yemen (Di martedì 23 marzo 2021) L’Arabia Saudita offre un cessate il fuoco? Dopo la decisione di Joe Biden di ritirare il supporto alla coalizione Saudita, che da ormai cinque anni bombarda lo Yemen. Anche da Riyad arriva la proposta di un cessate il fuoco. Una richiesta che, però, è stata subito respinta dalle milizie sostenute dalla Repubblica Islamica: “Mettete fine all’aggressione e al blocco sullo Yemen”. Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021)unil? Dopo la decisione di Joe Biden di ritirare il supporto alla coalizione, che da ormai cinque anni bombarda lo. Anche da Riyad arriva la proposta di unil. Una richiesta che, però, è stata subito respinta dalle milizie sostenute dalla Repubblica Islamica: “Mettete fine all’aggressione e al blocco sullo”.

