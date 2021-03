La rivoluzione di Letta del Pd parte dalle donne: “I vertici tutti uomini, irricevibile” (Di martedì 23 marzo 2021) Da quando è arrivato al Nazareno, Enrico Letta sta cercando di far ordine nel Partito democratico. Che, lo hanno detto in molti e non lo ha smentito nessuno, abbondava (si usa l’imperfetto per fiducia nei suoi confronti) di correnti interne: quelli più vicini a Renzi, gli amici di Bonaccini, tutta l’ala zingarettiana, e così via. Ora: Letta è stato nominato successore del governatore del Lazio quasi all’unanimità. Fattore che ha fatto ben sperare: creare un fronte unico, libero da “unanimità”, ma – come ha detto oggi l’ex presidente del Consiglio – forte “dell’unità”. E però: già su alcuni versanti le cose si fanno complicate, primo fra tutti il testa a testa Letta-Marcucci. Andrea Marcucci è il capogruppo del Pd al Senato a cui proprio il nuovo segretario ha chiesto di fare un passo indietro, come lo ha chiesto al ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Da quando è arrivato al Nazareno, Enricosta cercando di far ordine nel Partito democratico. Che, lo hanno detto in molti e non lo ha smentito nessuno, abbondava (si usa l’imperfetto per fiducia nei suoi confronti) di correnti interne: quelli più vicini a Renzi, gli amici di Bonaccini, tutta l’ala zingarettiana, e così via. Ora:è stato nominato successore del governatore del Lazio quasi all’unanimità. Fattore che ha fatto ben sperare: creare un fronte unico, libero da “unanimità”, ma – come ha detto oggi l’ex presidente del Consiglio – forte “dell’unità”. E però: già su alcuni versanti le cose si fanno complicate, primo frail testa a testa-Marcucci. Andrea Marcucci è il capogruppo del Pd al Senato a cui proprio il nuovo segretario ha chiesto di fare un passo indietro, come lo ha chiesto al ...

