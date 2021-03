Italia leader nell’economia circolare, le proposte di Ronchi e Cingolani (Di martedì 23 marzo 2021) Il Rapporto 2021 sull’economia circolare in Italia, realizzato da Circular Economy Network in collaborazione con Enea e giunto alla sua terza edizione, analizza le performance nazionali nella transizione all’economia circolare attraverso un sistema di indicatori che consente una comparazione con gli altri principali Paesi europei. La Conferenza nazionale sull’economia circolare organizzata questa mattina è stata l’occasione per fare il punto sulle misure per la transizione ecologica previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra i partecipanti, moderati da Andrea Purgatori giornalista La7, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, Simona Bonafè, Parlamento europeo, la vicepresidente di Confindustria per l’Ambiente, la sostenibilità e la cultura, Maria Cristina Piovesana, Edo ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) Il Rapporto 2021 sull’economiain, realizzato da Circular Economy Network in collaborazione con Enea e giunto alla sua terza edizione, analizza le performance nazionali nella transizione all’economiaattraverso un sistema di indicatori che consente una comparazione con gli altri principali Paesi europei. La Conferenza nazionale sull’economiaorganizzata questa mattina è stata l’occasione per fare il punto sulle misure per la transizione ecologica previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra i partecipanti, moderati da Andrea Purgatori giornalista La7, il ministro della Transizione ecologica Roberto, Simona Bonafè, Parlamento europeo, la vicepresidente di Confindustria per l’Ambiente, la sostenibilità e la cultura, Maria Cristina Piovesana, Edo ...

Advertising

SkyTG24 : Rifiuti, l'Italia è leader in Europa nel riciclo: recupera il 79%, la media Ue è al 38% - luigidimaio : Italia leader in Europa nell’#EconomiaCircolare. Ecco alcuni dati ?? - channelcitymag : RT @LutechGroup: #Lutech è il Miglior System Integrator per Smart Working e Smart School agli Italian Channel Awards #ICA2K20 di @channelci… - cleghio : RT @dianzbd7: Della Valle definisce @matteorenzi un fuoriclasse e Nonna Papera Lilli Gruber di @OttoemezzoTW mastica veleno. Il nuovo volto… - GioielloEgidio : RT @dianzbd7: Della Valle definisce @matteorenzi un fuoriclasse e Nonna Papera Lilli Gruber di @OttoemezzoTW mastica veleno. Il nuovo volto… -