Isola dei Famosi | terza puntata | eliminato | nominati e la Blasi fa uno spoiler

La terza puntata dell' Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena e si è fatto il nome del secondo eliminato di questa edizione 2021 condotta per la prima volta da da Ilary Blasi. Nella messa in onda di giovedì 18 marzo 2021, i naufraghi hanno deciso di mandare al televoto Akash Kumar e Angela Melillo, entrambi appartenenti alla squadra dei "Rafinados". Perché proprio loro due e per quale motivo entrambi appartengono alla stessa squadra? Semplice: i membri di questo team, avendo perso la sfida dell'immunità contro l'altra compagine, i "Buriños", erano gli unici che potevano essere nominati e quindi mandati al televoto. Dopo le varie nomination, alcune palesi e altre in segreto, l'attrice e il modello sono quelli che hanno ricevuto più voti e ...

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - oocisola : Puntata 3: “liberi *mwah* di sognare. Buonanotte! Vi lascio alle immagini dei nostri naufraghi!” #isola - Elisaebasta_ : spero che lavorino su ritmo, dinamiche ed efficienza dei collegamenti perché quest'isola è di una noia tale da risultare indigesta -