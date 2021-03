Isola dei Famosi 2021: chi è stato eliminato ieri sera, chi è in nomination, prossima puntata (Di martedì 23 marzo 2021) Continua l’avventura dei naufraghi del reality L‘Isola dei Famosi in Honduras. Al timone per la prima volta Ilary Blasi, con lei a commentare le “gesta” dei concorrenti tre opinionisti che non le mandano certo a dire: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma cosa è successo ieri? Chi è finito in nomination e a rischio eliminazione? Chi, invece, ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco a una settimana dall’inizio? Isola dei Famosi 2021: chi è stato eliminato ieri sera Tra Angela Melillo e Akash Kumar, entrambi del gruppo dei “Rafinados”, ieri sera il pubblico da casa ha deciso di eliminare il modello dagli occhi di ghiaccio. Ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) Continua l’avventura dei naufraghi del reality L‘deiin Honduras. Al timone per la prima volta Ilary Blasi, con lei a commentare le “gesta” dei concorrenti tre opinionisti che non le mandano certo a dire: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma cosa è successo? Chi è finito ine a rischio eliminazione? Chi, invece, ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco a una settimana dall’inizio?dei: chi èTra Angela Melillo e Akash Kumar, entrambi del gruppo dei “Rafinados”,il pubblico da casa ha deciso di eliminare il modello dagli occhi di ghiaccio. Ma ...

