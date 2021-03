In Trentino si produce il secondo pane più buono d' Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trentino produce

TrentoToday

La notizia del riconoscimentoè stata divulgata da Confcommercio. 'Per la nostra Associazione questa premiazione' spiega Emanuele Bonafini, Presidente dell'Associazione panificatori della ......e agli istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento (Alto Adige)... c.annuncio21@gmail.com - La Padulfer srl , rinomata azienda con sede a Polla chee ...La Provincia di Trento lavora per garantire maggiori sostegni alle imprese del territorio attingendo anche ai crediti dovuti dal gioco e dai combustibili.I sostegni alle imprese saranno calcolati in Trentino sulla base del fatturato medio della stagione invernale appena trascorsa, dal 1 novembre 2020 al 30 aprile 2021, e non sulla singola (o doppia) me ...