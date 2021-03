In memoria di un grande teatro (Di martedì 23 marzo 2021) Carlo Repetti e Marco Sciaccaluga" data-caption="Carlo Repetti e Marco Sciaccaluga" data-rich-caption="Carlo Repetti e Marco Sciaccaluga" data-credit="Ansa" data-credit-link-back="" /> Non è facile spiegare perché con la morte ravvicinata e prematura di due grandi uomini di teatro genovesi, Carlo Repetti e Marco Sciaccaluga, si chiuda un’epoca. Sono stati i collaboratori e i discepoli di uno dei maggiori uomini del teatro italiano del dopoguerra, Ivo Chiesa, che aveva fatto di Genova una capitale assoluta del teatro. Chiesa ha avuto un destino molto diverso dai suoi discepoli. Si è spento a 80 anni, lasciando un teatro in perfetta salute e nessuno gli aveva negato di scegliere lui stesso i suoi successori, come in un sano diritto di cooptazione che si deve ai grandi. Il teatro di Genova è stato come ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Carlo Repetti e Marco Sciaccaluga" data-caption="Carlo Repetti e Marco Sciaccaluga" data-rich-caption="Carlo Repetti e Marco Sciaccaluga" data-credit="Ansa" data-credit-link-back="" /> Non è facile spiegare perché con la morte ravvicinata e prematura di due grandi uomini digenovesi, Carlo Repetti e Marco Sciaccaluga, si chiuda un’epoca. Sono stati i collaboratori e i discepoli di uno dei maggiori uomini delitaliano del dopoguerra, Ivo Chiesa, che aveva fatto di Genova una capitale assoluta del. Chiesa ha avuto un destino molto diverso dai suoi discepoli. Si è spento a 80 anni, lasciando unin perfetta salute e nessuno gli aveva negato di scegliere lui stesso i suoi successori, come in un sano diritto di cooptazione che si deve ai grandi. Ildi Genova è stato come ...

