I sondaggi politici e la complessa teoria della pulce nell’orecchio

(Di martedì 23 marzo 2021) La maggior parte deipre-elettorali nelle Elezioni presidenziali Usa 2020 ha sovrastimato il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump, e in alcuni stati ha indicato erroneamente che Biden avrebbe probabilmente vinto o che la corsa sarebbe stata vicina quando non lo era. Questi problemi hanno portato alcuni commentatori a sostenere che “ihanno irrevocabilmente fallito”, che isti dovrebbero essere ignorati, o che “l’industria deiè un disastro e dovrebbe sparire”. L’analisi suipre-elettorali è più sfumata di quella fatta da questi articoli, ma è chiaro che la forza di Trump non era stata pienamente considerata in molti, se non nella maggior parte, dei. Ielettorali, tuttavia, non sono che una declinazione ...