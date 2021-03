Fissate le date di uscita per “Black Widow” e “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”

(Di martedì 23 marzo 2021) Il tanto atteso film Marvelcon protagonista Scarlett Johansson ha finalmente una data d’. Si tratta del primo film della “fase quattro” del Marvel Cinematic Universe e il primo dedicato alla Vedova Nera. Non si tratta dell’unica nuova data fissata dai Marvel Studios, infatti abbiamo anche una data per-Chi e ladeiuscirà il 9 luglio 2021 su Disney Plus (abbonati QUI) con accesso VIP e nei cinema che avranno la possibilità di essere aperti. Una soluzione adottata anche di recente con il classico Disney Raya e l’ultimo drago. L’accesso VIP consente agli abbonati alla piattaforma streaming di scegliere se pagare un prezzo aggiuntivo per vedere il film. ...

Advertising

giuspeali : RT @PremioStrega: Le date della LXXV edizione del Premio Strega sono state fissate! Vi aspettiamo questo lunedì, alle ore 12.00, sul nostro… - NotizieMolise : Abilitazione alla scorta di veicoli eccezionali, fissate le date delle prove di esame - EcoAltoMolise : Scorta veicoli eccezionali, fissate le date delle prove d’esame - isNews_it : Polizia, abilitazione alla scorta di veicoli eccezionali: fissate le date d’esame - - medicojunghiano : RT @PremioStrega: Le date della LXXV edizione del Premio Strega sono state fissate! Vi aspettiamo questo lunedì, alle ore 12.00, sul nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Fissate date

L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

... dell'Arta, della Prefettura di Chieti e dal Ctr, a cui devono essereimmediatamente ...su un'azienda a rischio di incidente rilevante sottoposta - almeno sulla carta - a stringenti regole...Adessolibero sfogo alla vostra creatività. Toro 4 stelle: per l'oroscopo di Paolo Fox Toro ... E' importante essere sensibili e attenti ai dettagli , ma non vi, perché comunque avete ...Inter-Sassuolo, partita della 28a giornata di Serie A rimandata a causa di un focolaio Covid all’interno del gruppo squadra nerazzurro, verrà ...I medici avranno a disposizione dosi di vaccino Moderna o Astrazeneca E’ stato predisposto questa mattina il piano vaccinale per l’Area vasta 4 che proseguirà fino al prossimo 13 aprile. Al momento co ...