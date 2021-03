“Donne ingravidate per dare feti vivi ai vaccini come AstraZeneca”: l’omelia-bufala di Don Paolo Pasolini contro i vaccini (Di martedì 23 marzo 2021) “Voi sapete che la sperimentazione e l’uso, gli ingredienti del vaccino sono tirati fuori da parti organiche di feti vivi abortiti”. Don Paolo Pasolini nel corso di un’omelia presso la parrocchia di San Rocco in provincia di Cesena ha parlato così dei sieri in generale e di quello contro il coronavirus. “Donne ingravidate per dare feti vivi ai vaccini”: l’omelia di Don Paolo Pasolini contro i vaccini Poi il parroco ha proseguito: “Il che vuol dire che esistono delle aziende che pagano Donne per lasciarsi ingravidare. Poi al quarto/quinto mese viene ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 marzo 2021) “Voi sapete che la sperimentazione e l’uso, gli ingredienti del vaccino sono tirati fuori da parti organiche diabortiti”. Donnel corso di un’omelia presso la parrocchia di San Rocco in provincia di Cesena ha parlato così dei sieri in generale e di quelloil coronavirus. “perai”:di DonPoi il parroco ha proseguito: “Il che vuol dire che esistono delle aziende che paganoper lasciarsi ingravi. Poi al quarto/quinto mese viene ...

