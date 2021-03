Diritti tv Serie A, altro nulla di fatto: nuova fumata nera, non vengono ancora assegnati (Di martedì 23 marzo 2021) ancora un nulla di fatto in assemblea di Lega Serie A sul tema dei Diritti tv del massimo campionato per il triennio 2021-2024. Si protrae una situazione incredibile che vede i presidenti incapaci di trovare un accordo e di assegnare a Dazn o Sky i pacchetti per i quali da tempo sono state presentate delle chiare offerte. Manca l’accordo e – secondo quanto apprende l’Ansa – sono solo 11 i voti favorevoli alla proposta di Dazn a fronte del numero minimo che è fissato a 14. Nel corso della turbolenta assemblea in videoconferenza, il Cagliari avrebbe abbandonato prima di esprimersi, mentre ci sarebbero undici società a favore e otto astenute, dunque senza contrari ma con l’impossibilità, stando ai regolamenti, di procedere con le assegnazioni. Prossimo capitolo nei prossimi giorni, presumibilmente ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021)undiin assemblea di LegaA sul tema deitv del massimo campionato per il triennio 2021-2024. Si protrae una situazione incredibile che vede i presidenti incapaci di trovare un accordo e di assegnare a Dazn o Sky i pacchetti per i quali da tempo sono state presentate delle chiare offerte. Manca l’accordo e – secondo quanto apprende l’Ansa – sono solo 11 i voti favorevoli alla proposta di Dazn a fronte del numero minimo che è fissato a 14. Nel corso della turbolenta assemblea in videoconferenza, il Cagliari avrebbe abbandonato prima di esprimersi, mentre ci sarebbero undici società a favore e otto astenute, dunque senza contrari ma con l’impossibilità, stando ai regolamenti, di procedere con le assegnazioni. Prossimo capitolo nei prossimi giorni, presumibilmente ...

