Crisanti | ' Sputnik è simile a AstraZeneca e J&J ma servono approfondimenti'

? Simile ad AstraZeneca , è giusto approfondire'. Parole di Andrea, che ha affrontato l'argomento vaccino in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà , la trasmissione in onda tutti ...Il virologo Andrea, ospide del programma 'Tagadà su La7 si è mostrato cauto nel dare giudizi sull'efficacia del vaccino russo:"Ben venga loma c'è bisogno di un approfondimento'. Ha poi continato:"...Il virologo, ospite di 'Tagadà' su La7: “Moderna e Pfizer non risolveranno il problema della pandemia: sono vaccini per ricchi. I Paesi con risorse limitate come quelli africani non possono permetters ...Ben venga il vaccino Sputnik ma c'è bisogno di un approfondimento. La pensa così il virologo Andrea Crisanti che, ospite di 'Tagadà' su La7, frena le fughe in avanti. "Sputnik è simile come concezione ...