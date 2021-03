Covid, gli effetti della pandemia sulle gravidanze: il report dell’Unfpa (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo l’Unfpa, l’agenzia Onu responsabile della salute sessuale e riproduttiva, il Covid-19 ha contribuito a rendere più complicato l’accesso ai contraccettivi: nell’ultimo anno si sono registrate 1,4 milioni di gravidanze indesiderate nei Paesi a basso e medio reddito. Credit: PixabayA causa della pandemia e dei lockdown causati dalle misure di prevenzione dal Covid-19, durante il 2020 circa 12 milioni di donne in 115 Paesi a basso e medio reddito hanno perso l’accesso ai programmi contraccettivi e ai servizi di pianificazione familiare, generando così 1,4 milioni di gravidanze indesiderate. Lo rende noto l’Unfpa, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione che ha la missione di “creare un mondo dove ogni gravidanza sia desiderata, ogni nascita protetta e dove ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo l’Unfpa, l’agenzia Onu responsabilesalute sessuale e riproduttiva, il-19 ha contribuito a rendere più complicato l’accesso ai contraccettivi: nell’ultimo anno si sono registrate 1,4 milioni diindesiderate nei Paesi a basso e medio reddito. Credit: PixabayA causae dei lockdown causati dalle misure di prevenzione dal-19, durante il 2020 circa 12 milioni di donne in 115 Paesi a basso e medio reddito hanno perso l’accesso ai programmi contraccettivi e ai servizi di pianificazione familiare, generando così 1,4 milioni diindesiderate. Lo rende noto l’Unfpa, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione che ha la missione di “creare un mondo dove ogni gravidanza sia desiderata, ogni nascita protetta e dove ...

