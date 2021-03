Covid: Faraone, ‘se Ue non funziona si va da soli, Regioni a colori anche per vaccini’ (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Se l’Europa funziona bene sennò si va da soli: bene Draghi. anche perché da europeista convinto dico che l’Europa non ha fatto bene sui vaccini”. Così Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato, ospite di Agorà su Raitre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Se l’Europabene sennò si va da: bene Draghi.perché da europeista convinto dico che l’Europa non ha fatto bene sui vaccini”. Così Davide, capogruppo di Italia viva al Senato, ospite di Agorà su Raitre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Faraone, 'se Ue non funziona si va da soli, Regioni a colori anche per vaccini'... - TV7Benevento : Covid: Faraone (Iv), 'solidarietà a Ronzulli, su social odio inquietante'... - TV7Benevento : Covid: Faraone, 'Italia non doveva sospendere AstraZeneca'... - giusy_faraone : RT @Pontifex_it: Vivere una #Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia… -