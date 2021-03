Chiara Ferragni e Fedez genitori-bis | è nata la piccola Vittoria

(Di martedì 23 marzo 2021)di nuovo mamma: grande gioia per la popolare fashion blogger e per il cantantedopo la nascita della loro seconda figlia (che farà compagnia al piccolo Leone).è diventata mamma per la seconda volta. La popolarissima fashion blogger e il rapperhanno accolto con gioia la, la loro secondogenita

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - MediasetTgcom24 : Chiara Ferragni ha partorito, è nata Vittoria #chiaraferragni - lfraaaa : RT @yleniaindenial: Ci pensate che Fedez con 'il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di vuitton' ci aveva, inconsapevolmente, anticipato… - annaffettiva : RT @bianca_cappa: È nata la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. Codacons presenta un esposto perché, essendo seconda, non può chiamar… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Pochissime ore fae Fedez hanno annunciato l'arrivo di Vittoria Lucia, la loro secondogenita, il cui nome fino alla fine è stato tenuto nascosto. Tra coloro che aspettavano impazientemente l'...La reazione, la prima, condivisa online da Fedez eè stata quella del primogenito, Leone. "Ciao mamma e papà, ciao sorellina. Vi aspetto con amore", ha detto il piccolo, tre anni compiuti lo scorso venerdì, in un video che i nonni ...Chiara Ferragni ha dato alla luce la sua seconda figlia, Vittoria Lucia Ferragni, e sui social ha postato la prima foto che la ritrae con la piccola in braccio in sala parto. In tanti si sono chiesi c ...Perché Vittoria Lucia Ferragni, la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni è avvolta in una luce viola nella sua prima foto social?