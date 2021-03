Calciomercato – Inter | non solo Marsiglia | l’agente di Vidal lo propone anche al Galatasaray

(Di martedì 23 marzo 2021) Potrebbe durare poco l’esperienza all’di ArturoPotrebbe concludersi dopo una sola stagione, l’esperienza con la maglia dell’di Arturo. Il cileno, già nel mirino del, secondo quanto riportato da Sporx, media turco, sarebbe stato offerto dal suo agenteal. Il procuratore del cileno avrebbe prospettato la possibilità di un trasferimento a costo zero, a patto che il club turco riesca a garantire al giocatore lo stesso ingaggio attualmente percepito a Milano. Il preferito del club turco per il centrocampo rimane Julian Draxler, ma i costi dell’operazione potrebbero rivelarsi proibitivi. Fatih Terim, inoltre, ha affermato di non avere intenzione di ricoprire d’oro calciatori a fine carriera. Tutta da ...

Advertising

DavideFm1899 : RT @cmdotcom: #Inter, allarme dalla #Cina: adesso #Suning che cosa dovrà vendere? - andrealodovici3 : RT @cmdotcom: #Inter, allarme dalla #Cina: adesso #Suning che cosa dovrà vendere? - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: Giudice Sportivo: colpì al volto un addetto sicurezza #Milan, multa per #Arslan. #Palacio salta l'#Inter, 7 squalificati http… - Sicilianodoc73 : RT @tunguska65: Preparate i popcorn ?????? Inter, allarme dalla Cina: adesso Suning che cosa dovrà vendere? - Stefy19971966 : RT @tunguska65: Preparate i popcorn ?????? Inter, allarme dalla Cina: adesso Suning che cosa dovrà vendere? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

DirettaGoal

Commenta per primo Dieci milioni di euro: è questa la richiesta dell'per Joao Mario , centrocampista attualmente in prestito allo Sporting Lisbona. Lo riporta O Jogo , spiegando che così facendo i nerazzurri non registrerebbero minusvalenza. L'idea è di un ...Il procuratore avrebbe garantito la possibilità che il passaggio avvenga senza dover versare indennizzi all', anche se la condizione è che i turchi garantiscano al giocatore la stesso stipendio ...La Russa, vicepresidente del Senato, ritiene che Inter-Sassuolo si sarebbe dovuta giocare. Ospite di “Sportitalia Mercato”, il senatore noto tifoso nerazzurro ha criticato Pirlo. MA QUALE RINVIO! – Ig ...Theo Hernandez si racconta a 360° Theo Hernandez (getty images) “Il primo incontro con Maldini? Mi ha chiamato perché voleva vedermi, mi ha sorpreso ed è stata una riunione m ...