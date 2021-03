Anticipazioni Uomini e Donne martedì 23 marzo 2021

Leggi su zon

(Di martedì 23 marzo 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 23, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News sulledi, oggi vedremo Luca che sta uscendo con Angela ed Elisabetta. Di Elisabetta, il cavaliere dice che si era sentito molto attratto da lei a causa di un suo sguardo durante la sfilata. Quando però si sono visti si è trovato bene ma non ha ritrovato lo stesso fuoco. Con Angela invece, benchè gli piaccia, non ha le sue stesse aspirazioni ‘familiari ma comunque non vuole rinunciarci. Infine si parla di Antonella con cui si è sentito spesso ma l’interesse di lui non è particolarmente spiccato. Interviene Biagio dicendo che ha letto l’intervista di Luca in cui parla ...