Anche a Monreale aumentano i contagi, sale a 89 il bilancio dei positivi (Di martedì 23 marzo 2021) A Monreale aumentano, seppur di poco, i casi di contagio da Covid. Il comune di Monreale conta la presenza di 89 persone attualmente positive a fronte di 440 guarigioni. Lo dice il bollettino inviato dal sindaco alla stampa Monrealese. Quello di Monreale è un trend che rispecchia comunque l’andamento dell’epidemia in Sicilia. L’ufficio Statistica del Comune ha reso oti i dati relativi all’andamento della pandemia dal Dipartimento della Protezione Civile. “I dati della settimana appena scorsa – osserva il responsabile dell’ufficio Statistica, Girolamo D’Anneo – mostrano un ulteriore incremento dei nuovi positivi in Sicilia, e un aumento Anche dei ricoverati, degli ingressi in terapia intensiva e delle persone in isolamento domiciliare. Sono invece ... Leggi su monrealelive (Di martedì 23 marzo 2021) A, seppur di poco, i casi dio da Covid. Il comune diconta la presenza di 89 persone attualmente positive a fronte di 440 guarigioni. Lo dice il bollettino inviato dal sindaco alla stampase. Quello diè un trend che rispecchia comunque l’andamento dell’epidemia in Sicilia. L’ufficio Statistica del Comune ha reso oti i dati relativi all’andamento della pandemia dal Dipartimento della Protezione Civile. “I dati della settimana appena scorsa – osserva il responsabile dell’ufficio Statistica, Girolamo D’Anneo – mostrano un ulteriore incremento dei nuoviin Sicilia, e un aumentodei ricoverati, degli ingressi in terapia intensiva e delle persone in isolamento domiciliare. Sono invece ...

Advertising

MonrealeNews : Caputo: “Proposto anche emendamento da approvare a votazione finale per incrementare le risorse” - MonrealeNews : Proviene dal mondo delle Acli. A lui anche la spinosa delega dei cimiteri - MonrealeNews : È in programma per il prossimo 2 aprile - MonrealeNews : Coinvolte nello scontro anche altre due persone, rimaste ferite - MonrealeNews : Previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Mareggiate sulle coste esposte -