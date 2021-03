Alitalia | McGuinness Ryanair | ‘colpiscono nuovi aiuti e aumento tariffe Atc’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. – (Adnkronos) – “Troviamo davvero bizzarro che in Italia vengano previsti 3,5 miliardi diad, mentre contemporaneamente vengono aumentate leAtc negli aeroporti regionali,che però vengono ridotte ad Adr”. Lo afferma Jason, Direttore Commerciale, in conferenza stampa per la presentazione dei progetti per l’estate 2021 nel nostro mercato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.