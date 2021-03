Affitti | stipendi e bollette | le app per gestire meglio i nostri soldi

(Di martedì 23 marzo 2021) Non solo giochi e passatempo le app possono essere davvero utili anche per far quadrare i conti. L'esperto digitale di 'Striscia la Notizia' Marco Camisani Calzolari elenca una serie di applicazioni ...

Tra spese, bollette,infatti spesso è difficile tenere sotto controllo entrate ed uscite . - - > Leggi Anche In Italia volano e - wallet e mobile payment: i motivi di un successo - -......un reddito di sopravvivenza che sia dedicato alle loro famiglie e non sia comprensivo degli... categorie che dalla Pandemia non hanno avuto problemi economici, anzi aumenti die ...Non solo giochi e passatempo le app possono essere davvero utili anche per far quadrare i conti. L'esperto digitale di "Striscia la Notizia" Marco Camisani Calzolari elenca una serie di applicazioni c ...Ma incassati i primi due mesi, l’affitto non è stato più versato ... con un lavoro fisso come corriere, con uno stipendio quasi da 2mila euro al mese che ha tranquillizzato diversi proprietari di casa ...