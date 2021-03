Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021)22 MARZOORE 09.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE CAUSATE DAL TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA ED APPIA, SPOSTIAOCI IN ESTERNA DOVE TROVIMAO DEI RALLENTAMENTI TRA LA-FIUMICNIO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E L’A24-TERAMO ADIAMO PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA. SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONESUD, DOVE TROVIMAO DEGLI INCOLONAMENTI TRA ...